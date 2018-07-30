Квартальный объем продаж фармпродукции Merck & Co. вырос на 6%

Во II квартале 2018 г. объем продаж лекарственных препаратов американской фармацевтической компании Merck & Co. (за пределами США и Канады – MSD) увеличился на 6% и составил 9,3 млрд долл. благодаря показателям по препаратам Keytruda, Gardasil и Bridon, сообщает FirstWord Pharma. Общий объем продаж компании вырос на 9%, составив 10,5 млрд долл. Аналитики прогнозировали 10,3 млрд долл.

Квартальная чистая прибыль Merck & Co. (Мерк и Ко) составила 1,7 млрд долл. против 1,9 млрд долл. за аналогичный период 2017 г.

За отчетный период объем продаж Keytruda вырос на 89% и составил 1,7 млрд долл. на фоне новых лончей и расширения показаний.

Продажи препарата Januvia/Janumet увеличились на 2% – до 1,5 млрд долл.

Показатель по препарату Gardasil/Gardasil 9 вырос на 30% – до 608 млн долл., превысив прогнозы аналитиков (593 млн долл.).

Объем продаж препарата Bridon увеличился на 48% и составил 240 млн долл.

По прогнозам Merck & Co., в 2018 г. объем продаж составит 42,0–42,8 млрд долл., прибыль на акцию – 4,22–4,30 долл. Аналитики прогнозируют 42,1 млрд долл. и 4,24 долл. соответственно.

Илья Дугин

«Фармацевтический вестник»