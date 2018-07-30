Пять китайских фармпроизводителей отзывают препараты валсартана из продажи в Китае и на мировых рынках

Пять китайских фармкомпаний инициировали добровольный отзыв из продажи в КНР и на мировых рынках препаратов валсартана, произведенных с использованием активной фармсубстанции компании Huahai Pharmaceutical (Хуахай фармасьютикал), сообщает FirstWord Pharma со ссылкой на издание Global Times.

Управление по контролю за продуктами и лекарственными средствами КНР (CFDA) предоставило материалы мониторинга ситуации после того, как Huahai Pharmaceutical объявила о наличии примесей в субстанции. Китайский регулятор активно сотрудничает с FDA и EMA по этой проблеме.

Как отметили в Huahai Pharmaceutical, в составе субстанции был обнаружен потенциальный канцероген N-nitrosodimethylamine (NDMA).

В CFDA заявили, что препараты валсартана от других производителей остаются на рынках.

Илья Дугин

«Фармацевтический вестник»