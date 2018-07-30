В Волжском появится российско-китайский завод одноразовых медизделий

Китайская компания «Хэнань» инвестировала $20 млн в организацию в городе Волжском Волгоградской области производственной линии. Здесь будут выпускать одноразовые медицинские изделия, в частности, впитывающее белье для детей и взрослых.

Мощность производства, запуск которого намечен на 2019 год, составит 27 млн изделий в месяц.

Реализация проекта намечена в три этапа. Сейчас идет первый этап проекта, включающий закупку оборудования стоимостью $10 млн и подготовку помещений. В начале 2019 года планируется организовать еще четыре производственные линии для расширения линейки выпускаемой продукции, а к 2022 году компания намерена смонтировать еще пять дополнительных линий

В Волгоградской области реализуется еще один российско-китайский проект ­ – до конца 2018 года компания «Развитие» планирует открыть завод вакуумных контейнеров для забора венозной крови. Объем инвестиций в этот завод оценивается в 300 млн рублей, мощность – 72 млн медизделий в год.

Источник: Комитет промышленности и торговли Волгоградской области

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