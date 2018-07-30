«Стерил» отказался от производства шприцев в Новотроицке

Компания «Стерил», заключившая в 2015 году договор с правительством Оренбургской области о строительстве в Новотроицке производства медицинских шприцев, отказалась от проекта из-за изменения курса евро и банковских условий. В него планировалось вложить 1,6 млрд рублей. Теперь «Стерил» планирует сменить профиль будущего предприятия и наладить выпуск пробирок для венозной крови, что потребует 500 млн рублей вложений.

Как пояснил Vademecum исполнительный директор ООО «Стерил» Олег Генкин, в 2016 году зарубежные партнеры, несмотря на достигнутые договоренности, отменили финансирование. Помимо этого, банк выставил неприемлемые условия кредита – первоначально ставка планировалась в 1,5% годовых, но в итоге из-за скачка курса евро банк запросил 8%.

«Мы просили убавить аппетиты, но нам навстречу не пошли, на этом все и встало», – констатировал Генкин. По его словам, теперь в компании отказались от идеи производства шприцев и намерены выпускать вакуумные пробирки. Открытие производства пробирок будет стоить в три раза дешевле шприцев – всего 500 млн рублей, а мощность будущего предприятия он оценил в 9–12 млн медизделий в год. По его словам, на этот раз проект будет реализован без участия сторонних инвесторов.

Договор о строительстве завода между ООО «Стерил» и региональными властями в Новотроицке Оренбургской области был подписан в ноябре 2015 года. Предполагалось, что он будет выпускать 360 млн шприцев в год при объеме инвестиций 1,64 млрд рублей, на предприятии планировалось создать 460 рабочих мест. Проект планировалось реализовать совместно с канадской Husky Injection Molding Systems и швейцарским Schottli AG Mould Technology, которые должны были поставить необходимое оборудование.

В 2016 году губернатор области Юрий Берг встречался с генеральным директором Vogt Medical GmbH Михаэлем Фогтом, но о достигнутых договоренностях по итогам этой встречи не сообщалось. В феврале 2017 года стало известно, что «Стерил» нашел новых китайских партнеров и уже заключил с ними соглашение. Сумма инвестиций при этом варьировалась от 1,5 до 2 млрд рублей.

Как пояснили порталу Orenday в правительстве Оренбургской области, власти старались содействовать инициатору проекта в поиске источников финансирования. Пакеты документов были направлены в ПАО «Сбербанк» и АО «Альфа-банк», а также в АО «Корпорация «МСП». «Однако из-за сложной финансовой ситуации и недостатка у предприятия собственных средств привлечь заемные средства для осуществления проекта не удалось. В связи с чем его реализация приостановлена», – констатировали власти региона.

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