Начались доклинические испытания российско-вьетнамского препарата для стрессоустойчивости

Ученые Коми научного центра УрО РАН и Российско-Вьетнамского тропического научно-исследовательского и технологического центра приступили к доклиническим исследованиям препарата для повышения работоспособности и устойчивости к стрессу на основе экстрактов тропических растений. Завершить работу над препаратом планируется к 2020 году, рассказала ТАСС участник российско-вьетнамской научной группы, ученый института биологии Коми НЦ, кандидат биологических наук Светлана Володина.

«Это был взаимный интерес российских и вьетнамских ученых — найти во флоре Вьетнама растения с повышенным содержанием фитоэкдистероидов — веществ, на основе которых возможно создавать препараты для повышения работоспособности и иммунитета, устойчивости к стрессу и таким вредным факторам, как, например, радиация, что благоприятно сказывается на профессиональном долголетии и продолжительности жизни людей. Проект рассчитан до 2020 года, сейчас приступили к доклиническим исследованиям и работе над разрешительной документацией», — рассказала биотехнолог Коми научного центра, который совсем недавно получил статус федерального исследовательского.

Научная группа под руководством доктора биологических наук Владимира Володина занимается изучением биологически активных веществ растений (фитоэкдистероидов) более 20 лет. Ими были проанализированы сотни видов растений с Приполярного и Южного Урала, Северного Кавказа, Дальнего Востока, а в 2015 году научная группа получила приглашение от вьетнамских коллег провести совместные исследования.

В ходе работы во Вьетнаме высокое содержание фитоэкдистероидов было найдено в травянистых растениях циатуле и соломоцвете, в листьях кустарника сиды ромболистной, коре и молодых листьях деревьев рода прутняк. Эти растения были найдены в нетронутой природе в национальных парках.

В России из-за более холодного климата выращивать эти ценные деревья не удастся, однако современные биотехнологические методы, которые ученые успешно применяют в своей лаборатории, позволят в недалеком будущем создать производство фитоэкдистероидов из живущих растительных клеток, которые будут выращиваться в производственных биореакторах в промышленных масштабах уже независимо от климата и других природных условий, объяснила биотехнолог.

gmpnews