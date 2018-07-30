Росздравнадзор: доля контрафактных или недоброкачественных лекарств на рынке — 0,4%

Меньше одного процента лекарств, официально продающихся в аптеках — фальшивка, контрафакт или недоброкачественные. Точнее, их доля — 0,4 процента, сообщил «Российской газете» глава Росздравнадзора Михаил Мурашко.

«Если вы покупаете лекарства на рынке или через интернет с доставкой на дом, то риск купить некачественный препарат увеличивается на несколько порядков», — уточнил глава Росздравнадзора.

По словам Мурашко, проблема фальсификата была актуальна в России до 2011-2012 годов. Потом объем некачественной фармпродукции пошел на спад, и сейчас достиг минимума. В 2017 году в целом по стране было выявлено шесть серий фальсифицированных лекарственных препаратов. При этом в гражданский оборот было выпущено около 270 тысяч серий лекарств.

«Легальная сеть аптек защищена очень достойно», — сказал Михаил Мурашко. — «Черный» рынок фальсифицированной продукции был вытеснен из официальной розницы в нелегальную — продажу через Интернет с доставкой на дом курьером. Такие вещи запрещены законом, но все равно находятся частные лица и организации, которые нарушают закон и занимаются этим».

В прошлом году, уточнил Мурашко, часто выявлялись фальсификаты среди препаратов для лечения грибковых заболеваний. Нередко подделываются и препараты широкого потребления, которые продаются без рецептов.

Производители многих иностранных лекарственных препаратов, продающихся в России, локализовались в нашей стране, открыли здесь производства. И работают на том же оборудовании, сырье и по тем же технологиям, что на аналогичных заводах за рубежом. «Около 80 процентов лекарств, продающихся в России, выпускаются здесь же», — добавил М. Мурашко.

«Нам известно немало случаев, когда наоборот люди из-за рубежа приезжают в Россию за лекарствами, потому что здесь они дешевле и качество их не хуже», — сказал он.

Мифы о том, что «там лучше», чаще всего основываются на заблуждениях. Например, пациент рассказывал, что он поехал в отпуск за границу и купил там препарат от повышенного артериального давления, и он ему помог лучше, чем аналогичный в России. Но в реальности дело не в препарате, а в том, что человек был на отдыхе и не испытывал тех стрессов, которые переживает в повседневной жизни. Отсюда и более быстрая нормализация давления, продолжил Мурашко.

gmpnews