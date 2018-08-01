Анна Ярвиц возглавит Avon в Восточной Европе

Анна Ярвиц с 21 августа 2018 г. вступит в новую должность вице-президента группы и генерального директора Avon в России и Восточной Европе, сообщила компания.

Анна Ярвиц 30 июня 2018 г. покинула пост старшего вице-президента, главы кластера Teva Россия и Евразия и генерального директора Teva Россия, который занимала с начала 2014 г.

Под ее руководством в октябре 2014 г. в Ярославле открыта производственная площадка Teva по производству твердых лекарственных форм мощностью до двух миллиардов таблеток в год. В 2016 г. она реализовала в зоне своей географической ответственности стратегический проект объединения компаний Teva и Actavis, в результате которого объединенный бизнес вошел в TOP-5 лидеров российского фармрынка и стал четвертым по значимости для глобальной Teva.

До перехода в Teva Анна Ярвиц занимала высшие руководящие посты в таких международных фармацевтических компаниях, как Zentiva (группа компаний Sanofi) и Ratiopharm. Более ранний этап ее карьеры связан с руководящими должностями в сфере продаж и маркетинга компании SmithKline Beecham (сегодня – GlaxoSmithKline).

На новом посту Анна Ярвиц будет отвечать за развитие бизнеса Avon в России, Украине, Грузии, Казахстане и Кыргызстане.

«Я рада присоединиться к легендарному Avon и стать частью организации, которая гордится тем, что дает своим представителям возможность развивать бизнес и адаптировать его к новой цифровой реальности по всей Восточной Европе», – прокомментировала свое назначение Анна Ярвиц.

Елена Калиновская

«Фармацевтический вестник»