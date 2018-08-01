Эксперты отметили основные недостатки стратегии «Фарма-2030»

Отсутствие в стратегии «Фарма-2030» конкретных показателей связано в том числе с тем, что Минпромторг России не подвел итоги реализации стратегии «Фарма-2020». Такое мнение высказали эксперты фармотрасли на совместном заседании Комитета ТПП РФ по предпринимательству в здравоохранении и медицинской промышленности, Комиссии РСПП по индустрии здоровья, Комиссии РСПП по фармацевтической и медицинской промышленности, которое состоялось 26 июля.

С конкретными предложениями по доработке проекта «Стратегии развития фармацевтической промышленности Российской Федерации до 2030 года» выступили исполнительный директор ассоциации «Инфарма» Вадим Кукава, генеральный директор Ассоциации Российских фармацевтических производителей Виктор Дмитриев, исполнительный директор Союза профессиональных фармацевтических организаций Лилия Титова, президент Национальной фармацевтической палаты Александр Апазов, заместитель председателя Комитета ТПП РФ по предпринимательству в здравоохранении и медицинской промышленности Валерий Береговых.

В качестве основных недостатков проекта выступившие отметили:

– отсутствие цели разработки, утверждения и реализации стратегии. Разработчикам предложено в качестве основной цели стратегии определить создание пациенториентированной модели отечественной системы здравоохранения;

– отсутствие необходимых индикаторов и конкретных значений, которые должны быть достигнуты в результате реализации стратегии. Например, в проекте говорится о необходимости наращивания экспорта. Эксперты отметили, что важно указать конкретные рынки для экспорта (например, СНГ, США, Латинская Америка, Евросоюз) и заложить индикаторы роста доли отечественных лекарственных препаратов на каждом из них;

– отсутствие конкретных показателей в проекте связано в том числе с тем, что Минпромторгом России не подведены итоги реализации стратегии «Фарма-2020»;

– сложно выделить задачи, которые ставятся перед отраслью, а также отсутствуют соответствующие им мероприятия;

– недостаточность положений, касающихся вопросов защиты интеллектуальных прав в фармацевтической отрасли;

– недостаточная проработанность вопросов, связанных с регулированием рекламы фармацевтической продукции;

– отсутствие положений, направленных на развитие производства детских лекарственных препаратов, препаратов для лечения онкологических заболеваний;

– отсутствие раздела по развитию радиофармацевтической промышленности;

– не затронута внедряемая в настоящее время система маркировки лекарственных препаратов.

Директор Департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности Минпромторга России Алексей Алехин прокомментировал прозвучавшие замечания и предложил направить их в министерство для дальнейшей работы.

Обобщенные замечания планируется направить в Минпромторг до 4 августа 2018 г.

«Фармацевтический вестник»