Во II квартале 2018 г. объем продаж Pfizer превысил прогнозы

Во II квартале 2018 г. объем продаж американской фармацевтической компании Pfizer (Пфайзер) увеличился на 4% и составил 13,5 млрд долл., сообщает FirstWord Pharma. Объем продаж подразделения Innovative Health составил 8,3 млрд долл., показатель по подразделению Essential Health – 5,2 млрд долл. Чистая прибыль компании за отчетный период выросла на 26% и составила 3,9 млрд долл.

Как отметил исполнительный директор Pfizer Иэн Рид, компания показывает стабильный рост благодаря показателям по ключевым брендам, в т.ч. Eliquis, Ibrance и Xeljanz.

Объем продаж вакцины Prevnar 13 увеличился на 8% и составил 1,3 млрд долл. Продажи препарата Lyrica выросли на 3% – до 1,1 млрд долл. Показатель по препарату Ibrance увеличился на 20% – до 1 млрд долл.

Квартальный объем продаж препарата Eliquis вырос на 47%, составив 889 млн долл. показатель по препарату Enbrel составил 551 млн долл. (-11%), по препарату Xeljanz – 463 млн долл. (+38%).

Во II квартале объем продаж биосимиляров вырос на 55% и составил 188 млн долл.

Объем продаж на развивающихся рынках увеличился на 14% – до 3,2 млрд долл.

Pfizer понизила прогноз объема продаж на 2018 г. с 53,5–55,5 млрд долл. до 53–55 млрд долл. на фоне усиления доллара. При этом компания повысила прогноз по прибыли на акцию с 2,90–3,00 долл. до 2,95–3,05 долл.

Илья Дугин

«Фармацевтический вестник»