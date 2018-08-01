IMEDA: отмена постановления об особенностях госзакупок медизделий из ПВХ была бы более целесообразна

Внесение изменений в постановление Правительства РФ №967 «Об особенностях осуществления закупки медицинских изделий одноразового применения (использования) из поливинилхлоридных пластиков для обеспечения государственных и муниципальных нужд» не способно разрешить трудности его реализации. К такому выводу пришли эксперты IMEDA.

Напомним, Минпромторг подготовил изменения в Правила отбора организаций, реализующих в 2017 — 2024 годах комплексные проекты по расширению и (или) локализации производства медизделий одноразового применения из поливинилхлоридных пластиков (ПВХ-пластиков), в целях осуществления конкретной закупки такой продукции для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденные постановлением Правительства РФ от 14 августа 2017 г. №967. Изменения касаются вопросов принятия и рассмотрения заявлений о реализации комплексного проекта, подаваемых российскими организациями на постоянной основе, а не единожды.

«Опубликованный проект изменений в постановление № 967 обусловлен необходимостью приведения данного документа в соответствие с решением Верховного Суда, согласно которому он был признан недействующим в части, предусматривающей установление до 11 сентября 2017 г. срока для принятия и рассмотрения поступивших от организаций заявлений с документальным подтверждением критериев, предусмотренных данным документом. Как мы полагаем, это подтверждает факт изначального несоответствия принятого постановления требованиям действующего законодательства», – сообщил исполнительный директор ассоциации IMEDA Сергей Ванин.

В разговоре с «ФВ» эксперт отметил – в целом сам механизм по установлению единственного поставщика или нескольких поставщиков, т.е. не производителей медицинских изделий, а по сути, «мега-дистрибьюторов», изначально выглядел весьма громоздко и труднореализуемо, что ставило под сомнение успех его реализации.

«В нашем понимании более целесообразным было бы отменить данное постановление и внести соответствующие изменения в постановление №102», – заключил Сергей Ванин.

Оксана Баранова

«Фармацевтический вестник»