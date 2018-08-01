Суд подтвердил участие хабаровского Минздрава в картеле с поставщиками расходных материалов

Арбитражный суд Хабаровского края признал обоснованной позицию краевого Управления Федеральной антимонопольной службы (УФАС) о существовании картельного сговора между региональным Минздравом, КГБУЗ «ККБ №1 им. профессора С.И. Сергеева», компаниями «Новодез» и «Чистая планета» при осуществлении в 2016 году поставки расходных материалов для 11 местных медучреждений на общую сумму около 6 млн рублей.

Как в декабре 2017 года установила комиссия УФАС, ККБ №1, выступавшая организатором торгов по закупке дезинфицирующих, моющих средств и кожных антисептиков, составила аукционную документацию под характеристики продукции АО «НПО «Новодез». В результате контракт достался официальному дистрибьютору «Новодеза» – компании «Чистая планета».

Действия закупщиков и поставщиков Хабаровское УФАС признало нарушением закона «О защите конкуренции», а краевой арбитраж подтвердил это решение.

«Это дело – один из классических примеров сговора между властью и бизнесом. В свете принятия Национального плана по развитию конкуренции в России мы ожидаем, в первую очередь со стороны органов власти, движения в направлении развития конкуренции в своих регионах, а не ее ограничения», – заявил по этому поводу начальник Управления по борьбе с картелями ФАС России Андрей Тенишев.

Президент России Владимир Путин подписал указ «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции», утверждающий Национальный план развития конкуренции, в декабре 2017 года. Вскоре правительство утвердило разработанный ФАС план развития конкуренции в здравоохранении.

Источник: УФАС по Хабаровскому краю

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