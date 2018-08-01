«Босналек» и «Нео-Фарм» тестируют онлайн-мониторинг продаж

Вступление в силу обновленного закона 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники» фармпроизводитель «Босналек» и аптечная сеть «Нео-Фарм» отметили стартом совместного проекта по предоставлению фискальным операторам подробных данных онлайн-касс. Новый формат отчетности в полном объеме будет применен партнерами уже в IV квартале 2018 года.

Взаимная инициатива компаний состоит в том, чтобы в традиционный отчет о продажах продукции «Босналек» в точках сети «Нео-Фарм» включать подробные данные кассового чека – номер фискального документа, регистрационный номер ККТ, ИНН, ФП (фискальный признак), которые будут вноситься в специальную форму на сайте оператора фискальных данных.

По словам главы бизнес-юнита «Босналек Евразия» Валентины Бучневой, подобная кооперация не только интересна самим участникам проекта, но важна и для отрасли в целом – открытые взаимоотношения производителей лекарственных средств с аптечными сетями позволят более точно планировать производственные процессы, оценивать запасы товара на полках аптек и вносить корректировки в графики поставок, обеспечивая доступность лекарственных препаратов для потребителей. Кроме того, раскрытие информации о продажах по данным онлайн-касс продемонстрирует готовность аптечной сети к взаимодействию с надежными поставщиками.

«Запуск этого проекта продиктован взаимной заинтересованностью в максимальной прозрачности ведения бизнеса, – говорит основатель «Нео-Фарма» Евгений Нифантьев. – Наша сеть – один из немногих ритейлеров, технически готовых к раскрытию данных онлайн-касс без передачи каких-либо персональных данных покупателя, и первая сеть, которая благодаря партнерству с «Босналек» протестирует этот механизм на практике».

Фармацевтическая компания «Босналек» (Bosnalijek) основана в 1951 году в городе Сараево (Босния и Герцеговина) и производит сегодня более 150 оригинальных и дженериковых лекарственных средств. В активе Bosnalijek – исследовательский центр, лаборатории, производственные корпуса твердых, полутвердых и жидких форм и автоматизированный склад, производство оборудовано единой системой контроля качества и соответствует международным стандартам ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, а также GMP и GLP. Компания ведет операционную деятельность в 14 странах Центральной и Юго-Восточной Европы и Юго-Западной Азии. Россия, как один из ключевых для компании рынков, является центром единого бизнес-юнита «Евразия», включающего страны СНГ, Грузию и Украину.

ГК «Нео-Фарм» развивает ориентированные на разные группы потребителей бренды «Нео-Фарм» и «Столички» и оперирует сегодня более чем 530 розничными точками в центральных регионах России. По итогам 2017 года ГК «Нео-Фарм» с выручкой 25 млрд рублей заняла шестое место в рейтинге Vademecum «ТОП200 аптечных сетей России».

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