Зарубежные эксперты обеспокоены ростом числа ВИЧ-инфицированных в России

На Международной конференции по СПИДу AIDS 2018 в Амстердаме эксперты выразили беспокойство ростом числа ВИЧ-инфицированных в России. Специалисты связали тревожную тенденцию с отсутствием эффективных федеральных программ работы с наркопотребителями. Одно только внедрение заместительной терапии и обмена игл, по мнению участников конференции, позволит предотвратить риск инфицирования ВИЧ и гепатитом С примерно на 35% в течение 20 лет.

По данным Объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИДу (UNAIDS), в России живут 70% ВИЧ-инфицированных всего региона ВЕЦА (в группу входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Таджикистан, Украина и Узбекистан).

«Кризисная ситуация с распространением ВИЧ-инфекции в 1980–1990 годах заставила Западную Европу пересмотреть отношение к политике в отношении наркопотребителей: в Швейцарии были внедрены кабинеты безопасного употребления наркотиков, то же самое было сделано в Португалии, Чехии, Нидерландах, Германии, тогда же заработали программы снижения вреда (раздача шприцев, обмен игл и другое)», – цитирует «Коммерсантъ» члена глобальной комиссии по политике в отношении наркотиков Мишеля Казачкина.

Он также добавил, что в Западной Европе сейчас практически нет новых случаев инфицирования ВИЧ среди употребляющих инъекционные наркотики. Их число составляет 1% от новых случаев заражения.

Адъюнкт-профессор Калифорнийского университета в Сан-Диего (США) Наташа Мартин в своем докладе также отметила нехватку в России программ снижения вреда от употребления инъекционных наркотиков. По ее данным, в мире употребляют инъекционные наркотики 8,2 млн человек, при этом только 1% из них живет в странах, где есть доступ к программам снижения вреда.

Эксперт подсчитала, что внедрение программ снижения вреда поможет к 2028 году предотвратить 53% новых случаев инфицирования в Омске и 36% в Екатеринбурге – регионах России, лидирующих по числу ВИЧ-больных.

Согласно ежегодному отчету Минздрава РФ, число больных ВИЧ в 2017 году увеличилось по сравнению с предыдущим годом в 49 регионах России. Однако рост эпидемиологических показателей в Центральном НИИ организации и информатизации здравоохранения объясняют включением в нынешний отчет сведений о заболеваемости, собираемых другими ведомствами, в том числе Федеральной службой исполнения наказаний.

Ранее глава Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом, академик РАН Вадим Покровский сообщил, что смертность от ВИЧ и СПИДа в России, по данным за 2016 год, достигает 53% от всех летальных исходов по причине инфекционных заболеваний.

Источник: Коммерсантъ

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