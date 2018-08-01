Противоопухолевая вакцина — универсальное противораковое оружие

Онковакцина, созданная из лимфоцитов самого человека. Клетки, которые распознают и убивают раковые клетки. Индивидуальное лекарство, предназначенное для одного конкретного пациента. Звучит как фантастика, но на самом деле это прорывные разработки отечественной науки. Россия стоит на пороге медицинской революции, подробности в материале «Первого канала».

«Это свежеприготовленные дендритные клетки. Десять дней назад у пациента забрана периферическая кровь в объеме сто миллилитров. Этого объема было достаточно для приготовления двух порций такого препарата», — говорит сотрудник научного отдела онкоиммунологии НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова, Татьяна Нехаева.

Свежие и жизнеспособные клетки попадают в организм вместе с вакциной. Всего несколько уколов — и опухоль больше не сможет скрываться от иммунной системы. Противоопухолевая вакцина готовится в течение одной-двух недель в лаборатории. Ввести ее можно только конкретному человеку.

«Мы берем у пациента свои собственные клетки и обучаем их распознавать опухолевые клетки», — рассказывает руководитель отдела онкоиммунологии НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова Ирина Балдуева.

Андрей Загуменнов снова ходит с друзьями в походы и не боится даже отправляться в экстремальные путешествия. Позади операция и курс противоопухолевой вакциной. Судя по последним исследованиям, меланома отступила.

«Результаты нас, конечно, обрадовали. В первую очередь появилось желание дальше жить. Что удалили? Это была разрушенная опухоль, являющаяся иммунным ответом организма. То есть проявился иммунный ответ после вакцинотерапии», — рассказывает Андрей Загуменнов.

Новый онкорадиологический центр в подмосковной Балашихе открылся весной. Предполагается, что ежегодно здесь будут проходить лечение около трех тысяч человек. Для онкоцентра приобрели новейшее оборудование. Это и ультрасовременные линейные ускорители для высокоточного удаления опухолей без операции, и томографы, способные обнаружить новообразования размером всего в несколько миллиметров. Новые тест-системы позволят выявить рак даже на самых ранних стадиях.

«К 2024 году планируем перейти на ежегодный профилактический осмотр всех граждан. С этого года у нас введен новый порядок проведения диспансеризации. Теперь каждый человек один раз в два года будет проходить скрининг, обследование на самые распространенные виды онкологии. Кроме того, врачи будут уделять повышенное внимание и людям с высоким риском развития онкологии по определенным критериям», – сказал Дмитрий Медведев.

Жителям Московской области услуги предоставляются бесплатно — по полису ОМС. Нужно только направление лечащего врача.

«Что касается онкологии, мы выстраиваем трехуровневую систему. За пять лет нам удалось снизить смертность от онкологии на 24%. Было 230 случаев на 100 тысяч, сейчас – 170. Мы в России переместились с 70 места на 23-е. Это заметный прорыв», – отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Прорыв не только в инфраструктурных проектах, но и в технологиях. Российские ученые сейчас активно работают в области CAR-T — клеточной терапии. Когда собственные клетки человека подвергаются изменениям с помощью генного редактирования. Их полностью перепрограммируют и вводят обратно в организм пациента.

«Клетки-киллеры, которые есть в организме человека, на каком-то этапе, в связи с поломкой иммунной системы, перестают узнавать чужеродный, а именно, в данном случае, опухолевый агент. И вот эти клетки будем обучать с помощью определенных технологий, обучать узнавать этот агент», – рассказывает и.о. директора НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина Минздрава РФ Иван Стилиди.

Их уже назвали «клеточным спецназом». После перепрограммирования пациент получает свои же клетки, но измененные таким образом, чтобы научились распознавать рак. У этих клеток-убийц своя собственная система поверхностных рецепторов, поражающие злокачественные и зараженные вирусами клетки. Появление подобных новейших технологий может стать ключевым моментом в битве против рака.

«На что направлена основная научная мысль сегодня — это как каким-либо образом унифицировать этот процесс, чтобы клетки могли быть унифицированы и уже не требовался индивидуальный забор у каждого пациента. То есть мы могли бы конструировать их под каждого пациента, избегая фазу забора клеток», — сказала руководитель направления «Онкология» Центра стратегического планирования Дарья Решетник.

По сути, происходит полная перезагрузка иммунитета. Универсальное противораковое оружие. То, что еще недавно казалось невероятным, несбыточным, теперь становится реальностью.



gmpnews