Celgene продолжает исследования, которые позволят ей расширить портфель

По заявлениям менеджмента Celgene, компания продолжает исследования и получила положительные результаты трех клинических испытаний всего за последние четыре недели. В частности, кандидат luspatercept, нацеленный на лечение редких заболеваний крови — миелодиспластического синдрома (МДС) и бета-талассемии, — хорошо проявил себя в исследованиях фазы III. Кроме того, Celgene объявила о положительных результатах исследования фазы III, которые изучали эффективность Revlimid в сочетании с Rituximab (соединение названо R2) для лечения рецидивирующей или рефрактерной вялотекущей лимфомы.

Celgene планирует подать luspatercept на утверждение в первой половине 2019 г. Препарат может генерировать максимальный годовой объем продаж не менее $2 млрд, если будет одобрен для терапии MDS и бета-талассемии. Документы для глобального представления соединения R2 компания планирует также подготовить к первой половине 2019 г.

В конце текущего года Celgene подаст заявку на кандидата fedratinib для лечения миелофиброза, а в первом квартале 2019 г. компания планирует запросить одобрение FDA и европейских регуляторов для ozanimod, нацеленного на лечение рассеянного склероза. Celgene также надеется подать на одобрение CAR-T терапию liso-cel в следующем году. Все эти препараты являются потенциальными блокбастерами. По этой причине аналитики EvaluatePharma оценил портфель Celgene как №3 в биофармацевтической промышленности.

При этом необходимо учесть, что Celgene продолжит генерировать огромное количество средств за счет продажи Revlimid и Pomalyst. Во втором квартале продажи Revlimid выросли на 21% до $2,4 млрд, а продажи Pomalyst — на 30% до $507 млн. Пока оба препарата обладают патентной защитой, что позволяет компании поддерживать высокие цены на предложенную терапию. В частности, в прошлом месяце Celgene повысила цены Revlimid и Pomalyst на 5%, и в целом стоимость одномесячного предложения Revlimid удвоилась с 2010 г. по 2018 г.

Одновременно с этим, по заявлению Celgene, основной рост продаж обеспечен не ростом цены на эти препараты, а расширением их применения: то есть 15% из роста выручки на 17% во втором квартале обеспечено не ценообразованием, а более сильными продажами. При этом у компании есть еще несколько лет до окончания патентной защиты (2022 г. для Revlimid и 2025 г. для Pomalyst).

Таким образом, Celgene уже имеет в портфеле блокбастеры и время для утверждения новых перспективных препаратов, которые помогут компенсировать давление продаж дженериков после 2022 г.

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