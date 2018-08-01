Экспорт лекарственного сырья китайской медицины вырос в 2017 году

В 2017 году был отмечен рост экспорта лекарственного сырья традиционной китайской медицины /ТКМ/, сообщили в Китайской торговой палате по импорту и экспорту медикаментов и медико-здравоохранительных товаров.

В прошлом году Китай экспортировал 358 тыс. тонн лекарственного сырья ТКМ, что на 0,7 проц. больше по сравнению с предыдущим годом. Объем экспорта в стоимостном выражении составил 3,6 млрд долл. США с приростом на 2,1 проц.

В минувшем году было отмечено повышение спроса со стороны Вьетнама на корицу, китайскую дерезу /годжи/ и коптис китайский, сказал глава отдела ТКМ вышеуказанной палаты Юй Чжибинь.

В странах Юго-Восточной Азии, включая Вьетнам, Малайзию и Таиланд, есть традиции использования лекарственного растительного сырья ТКМ. При этом растет и международный спрос на него, отметил он.

В 2017 году Китай импортировал 90983 тонны лекарственного сырья китайской медицины с увеличением показателя на 13,62 проц. в годовом исчислении. Список импортного лекарственного сырья возглавили сушеный лонган и женьшень.

russian.news.cn