В Европе стал доступен инновационный препарат против мигрени

Европейское агентство по лекарственным препаратам одобрило применение эренумаба (erenumab) для профилактики приступов мигрени. Об этом сообщает PharmaTimes.

Эренумаб – первое в своем классе антитело, специфичное к рецептору ген-кальцитонинового пептида (calcitonin-gene-related-peptide, CGRP). Согласно результатам клинических исследований, прошедших при участии 246 пациентов (4-14 приступов головной боли в месяц), эренумаб минимум на 50% сокращает частоту приступов у 30% участников исследования, в плацебо-группе подобное улучшение было отмечено только у 14%. В исследование включались только пациенты, которые не ответили на 2-4 предшествующие терапии.

Также было показано, что эренумаб эффективно помогает пациентам, страдающим мигренью 18 дней в месяц. По итогам КИ II фазы было установлено, что применение экспериментального препарата позволяет сократить количество дней с мигренью в среднем на 6,6. В плацебо-группе этот показатель составил 4,2 дня.

Лекарственное средство было разработано рамках партнерства Amgen и Novartis. Весной этого года эренумаб получил регистрационное свидетельство на территории США.

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