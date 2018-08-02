«Нацимбио» завершил первый этап поставок вакцин для НКПП

Холдинг «Нацимбио», представляющий фармацевтический кластер Госкорпорации Ростех, выполнил все обязательства по первому этапу поставок профилактических вакцин, применяемых для бесплатной всеобщей иммунизации населения. Поставки осуществлялись в рамках подписанных в мае и июне госконтрактов с Минздравом России на общую сумму более 1,3 млрд рублей.

26 июля компания отгрузила последнюю партию коклюшно-дифтерийно-столбнячной вакцины (АКДС), передав в общей сложности в регионы более 2 млн доз профилактического препарата. Впервые в этом году производитель вакцины – НПО «Микроген» – с целью усиления контроля качества перевел вакцину на посерийную выборочную проверку качества.

Основной же объем одно- и многокомпонентных комбинированных вакцин перечня НКПП (профилактика вирусного гепатита В, кори, паротита, краснухи, туберкулеза, дифтерии, коклюша и столбняка), составивший почти 25 млн доз, был предоставлен в распоряжение заказчика в июне 2018 года с опережением графика почти на месяц. Ускоренная поставка осуществлялась в связи с ограниченным запасом препаратов в регионах.

Холдинг уже приступил к поставкам вакцин в рамках второго этапа, планируется, что основной объем будет поставлен до 30 октября 2018 года.

«Нацимбио» обеспечивает потребности Минздрава России в отечественных вакцинах, произведённых в условиях полного цикла, с 2015 года. В течение трех лет как единственный поставщик холдинг передал для нужд государства более 260 млн доз, половина из них пришлась на гриппозные вакцины. В апреле этого года компания была вновь определена поставщиком иммунобиологических препаратов НКПП для Минздрава на период до 2019 года включительно. На сегодняшний день холдингом заключил 18 контрактов с ведомством, 11 из которых – по итогам участия в открытых аукционах.

Согласно стратегии развития, фармхолдинг реализует политику импортозамещения в сегменте производства вакцин. Ключевой задачей компании является трансфер технологии и локализация вакцин, производство которых отсутствует в стране. В структуру холдинга входят ключевые производители иммунобиологических препаратов НПО «Микроген» и ООО «ФОРТ» (совместный актив «Нацимбио» и субхолдинга инвестиционной компании Marathon Group — Marathon Pharma).

Предприятиями разработаны и исследуются на разных этапах новые вакцины: гриппозная инактивированная расщеплённая вакцина «Микросплит», аллантоисная живая вакцина против гриппа в жидкой форме и поливалентная менингококковая вакцина. До конца года ожидается гос.регистрация комбинированных вакцин аАКДС–Геп B + Hib с цельноклеточным и бесклеточным коклюшным компонентом. Для реализации проектов по локализации производства новых вакцин в 2017 году «Нацимбио» было создано совместное предприятие с компанией Ishvan Pharmaceutical ltd (ОАЭ) — «Фарм Эйд Лтд». Компания уже подписала ряд соглашений с поставщиками технологий.

«Национальная иммунобиологическая компания» была учреждена с целью создания холдинговой компании (интегрированной структуры) Государственной корпорации «Ростех» в области разработки и производства иммунобиологической продукции. Холдинг создан для обеспечения независимости Российской Федерации от импорта в системе здравоохранения и лекарственного обеспечения. Для реализации поставленных задач в состав холдинга вошли НПО «Микроген», ООО «ФОРТ», ОАО «Синтез». В феврале 2018 года «Ростех» и компания Marathon Group заключили акционерное соглашение, согласно которому Marathon Group получит 25% плюс одна акция фармхолдинга, а госкорпорация в лице «Нацимбио» — 49% акций дистрибьютора «СИА Групп», принадлежащего Marathon Group (в настоящее время осуществляется закрытие сделки).

gmpnews