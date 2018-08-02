Одобрен СПИК «Фармимэкса» и Octapharma по заводу препаратов крови

Межведомственная комиссия при Минпромторге одобрила подписание специального инвестиционного контракта (СПИК) шведской Octapharma и «Фармимэкса», рассказал журналистам директор Департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности министерства Алексей Алехин. Объем инвестиций по контракту, по его словам, составит более 5 млрд рублей.

Речь идет о СПИКе под производство препаратов крови полного цикла. Ранее президент «Фармимэкса» Александр Апазов говорил, что в проект будет вложено 6,25 млрд рублей. Заявку компания внесла в марте 2018 года.

Завод планируется построить в Скопинском районе Рязанской области, где у «Фармимэкса» уже есть завод «Скопинфарм». Речь шла об организации производства человеческого фактора Виллебранда/концентрата фактора VIII, человеческого фактора VIII, стабилизированного фактором Виллебранда, концентрата человеческого фактора IX, иммуноглобулина 5% и 10% для внутривенного введения, раствора человеческого альбумина и концентрата человеческого протромбинового комплекса по технологиям Octapharma. Также должны построить восемь центров сбора плазмы крови и модернизировать существующие станции переливания крови мощностью 600 тонн плазмы в год.

Сейчас на Скопинском заводе производится упаковка препаратов крови производства Octapharma.

СПИКи в фармотрасли уже заключили AstraZeneca, Sanofi, «Герофарм», «Биокад», «НоваМедика». Планировал это сделать и принадлежащий Abbott «Верофарм».

«Сейчас мы по поручению правительства работаем над актуализацией механизмов отбора проектов по специальным инвестиционным контрактам», – сказал Алехин. По его словам, уже поданные заявки на СПИКи рассматриваются «по-новому». В конце декабря 2017 года правительство внесло несколько изменений в механизм СПИКа.

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