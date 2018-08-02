Изменения в инструкции по применению лекарств будут вноситься в систему маркировки

В систему по маркировке лекарств в будущем планируется оперативно добавлять информацию об изменениях в инструкции по применению лекарственных препаратов, сообщил глава Росздравнадзора Михаил Мурашко.

«Маркировка – это индивидуальный паспорт каждой упаковки, и в системе будет видно, кто ее произвел, на какой оптовый склад отправил, а потом в какую аптечную сеть или медицинскую организацию она поступила. Если будет выявлена какая-то партия недоброкачественных препаратов, то информация об этом, а также требование об ее изъятии из обращения тут же поступит в систему и распространится на всех участников рынка. В последующем в нее будет оперативно добавляться информация об изменениях в инструкции по применению лекарственных препаратов», ­– заявил глава Росздравнадзора Михаил Мурашко в интервью «Российской газете».

Пилотный проект по маркировке лекарственных средств начался в 2017 году. Сейчас в нем участвуют уже более семи тысяч юрлиц – производители, аптечные и медицинские учреждения во всех регионах страны и более тысячи наименований лекарственных препаратов, что эквивалентно 11,5 миллиона упаковок.

«Мы определили формат маркировки, отработали механизмы ее нанесения, передачи данных с производственной линии, где ее внесли в информационные системы, создали нужные компьютерные программы и мобильные приложения, которые позволят потребителям считывать с помощью смартфона код маркировки и подтверждать подлинность препарата. Вся цепочка — от производителя до конечного потребителя — отработана. В процессе реализации пилотного проекта мы выявили некоторые правонарушения, например, связанные с перепродажей «льготных лекарств»», – отметил глава Росздравнадзора.

По его словам, с 1 января 2020 года российскую маркировку будут иметь все лекарственные препараты, официально продающиеся в России, вне зависимости от того изготовлены они в нашей стране или за рубежом. Немаркированные препараты, выпущенные до этой даты, будут легально находиться в обороте до истечения срока годности.

Фото: Игорь Чунусов

«Фармацевтический вестник»