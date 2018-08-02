Бывшего руководителя «Троицкого йодного завода» подозревают в злоупотреблении полномочиями

В Краснодарском крае заведено уголовное дело в отношении экс-директора АО «Троицкий йодный завод» Михаила Кравчука. Его подозревают в злоупотреблении полномочиями в коммерческой организации (ч. 2 ст. 201 УК РФ).

По данным издания «Коммерсант Юг», в 2005 году АО «Троицкий йодный завод» (владелец — Российская Федерация в лице Росимущества) подписал договор займа на 16,5 млн руб. с компанией «Южрегионгаз». Выплатить эту сумму в установленный срок предприятие оказалось не в состоянии, и тогда в счет погашения долга кредитору передали имущество: административное здание, лабораторию, электросетевой комплекс и т.п. В рамках мирового соглашения АО также утратило свои права на участок площадью около 100 га под заводом и на 170 скважин по добыче йодобромных вод. По мнению следствия, кадастровая стоимость земли была намного выше задолженности предприятия, и в результате действий руководства завода ущерб государству составил 11 млн руб. Михаил Кравчук, который руководил йодным заводом с 2004 по 2017 годы, свою вину не признает.

Летом 2017-го на смену ему пришла новая команда управленцев, которая представила в Минпромторг РФ программу возобновления добычи отечественного сырья (последние два года предприятие работало на привозном сырье, что и дешевле и легче в плане организации производства) и увеличения объемов производства йода.

Семь лет назад в интервью «ФВ» Михаил Кравчук рассказывал, что йодный завод нуждается в модернизации, но это требует колоссальных инвестиций (запуск одной установки по добыче йода с нуля с учетом инфраструктурных затрат в ценах 2011 года стоил 20 млн долларов США), которые собственник не готов был вкладывать.

Сейчас предприятие арендует те земельные участки, которые отошли «Южрегионгазу». Новое руководство компании решило добиться признания заключенной сделки недействительной. Другая проблема, которую предстоит решать в ближайшее время, кредиторская задолженность. Первое слушание дела о признании предприятия несостоятельным запланировано на

11 сентября.

В Арбитражном суде Краснодарского края также находятся два иска «Троицкого йодного завода» к Михаилу Кравчуку о взыскании с него 2,7 и 1,2 млн руб. соответственно. В одном случае спор касается результатов инвентаризации, проведенной незадолго до ухода г-на Кравчука со своего поста, а во втором – обоснованности продажи автомобильной техники по заниженной стоимости. К рассмотрению первого дела должны приступить 14 августа, второго – по окончании проведения экспертизы.

Екатерина Погонцева

«Фармацевтический вестник»