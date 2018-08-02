Евгений Камкин назначен заместителем министра здравоохранения России

Распоряжением Правительства Российской Федерации № 1584-р от 30 июля 2018 г. Евгений Камкин назначен заместителем министра здравоохранения Российской Федерации. До этого назначения он возглавлял Департамент организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России.

Камкин Евгений Геннадьевич стал шестым заместителем главы Минздрава Вероники Скворцовой. Напомним, до настоящего времени заместителями министра были:

Первый заместитель министра Татьяна Владимировна Яковлева;

Статс-секретарь — заместитель министра Дмитрий Вячеславович Костенников;

Заместитель министра Сергей Александрович Краевой;

Заместитель министра Наталья Александровна Хорова;

Заместитель министра Олег Олегович Салагай.

«Фармацевтический вестник»