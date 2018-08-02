Немецкий Bayer продает линейку рецептурных дерматологических препаратов датчанам

Немецкий концерн передает датской компании LEO Pharma портфель рецептурных дерматологических препаратов. Объем продаж этой линейки продуктов Bayer в 2017 году превысил $280 млн евро. Cумма сделки не разглашается.

LEO Pharma получит права на рецептурные кремы против акне (Скинорен), грибковых кожных инфекций (Травоген и Травокорт), розацеа (Finacea), а также на некоторые стероидные кремы (Адвантан, Nerisona и Desonate). Сделка не касается безрецептурных дерматологических препаратов Bayer, таких как Бепантен и Канестен.

Bayer развивала рецептурные дерматологические продукты с 2006 года. Как сообщает Reuters, потенциальных покупателей этой линейки брендов компания анализировала еще в 2016 году, надеясь получить от продажи прав 1 млрд евро. Знакомые с ситуацией источники сообщили, что сделка Bayer с LEO Pharma принесла меньший доход, так как к настоящему моменту некоторые продукты потеряли патентную защиту.

Планируется, что в течение 2018 года сделку завершат в отношении рынка США, а во второй половине 2019 года – для всех других рынков, при соблюдении условий обращения продуктов, включая разрешения национальных регуляторов в сфере защиты конкуренции.

LEO Pharma – основанная в 1908 году фармкомпания со штаб-квартирой в Дании занимается разработкой, производством и продажей препаратов для лечения дерматологических заболеваний. В 2017 году выручка LEO Pharma составила 1,4 млрд евро.

Bayer – немецкий концерн, выпускающий лекарственные и ветеринарные препараты, сельскохозяйственные химикаты и биотехнологические продукты. Выручка Bayer Group, согласно официальному отчету, в 2017 году составила 35 млрд евро, прибыль – 7,3 млрд евро.

Летом 2018 года Bayer планирует купить американскую Monsanto, образовав крупную компанию по производству гербицидов и генетически модифицированных семян. ФАС России и Европейская комиссия одобрили поглощение с рядом ограничений. В апреле 2018 года стало известно о том, что сингапурская инвестиционная компания Temasek купит 3,6% (около 31 млн) акций Bayer, сумма сделки составит $3,7 млрд. Как раз эти средства Bayer намерена направить на приобретение Monsanto.

Источник: Reuters

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