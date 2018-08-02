ОНФ уличил архангельскую больницу в избыточных расходах на аренду маммографа

Эксперты проекта «За честные закупки» Общероссийского народного фронта (ОНФ) обнаружили государственный контракт Котласской центральной городской больницы (ЦГБ) в Архангельской области на аренду маммографа. Они утверждают, что стоимость аренды оказалась выше, чем средние расценки на подобное оборудование.

По контракту, Котласская ЦГБ взяла у ООО «Юнионтрейд» в аренду на два года цифровой маммограф. Аппарат эксплуатируется с 2012 года. Максимальная стоимость закупки составила 7,2 млн рублей. Таким образом, по подсчетам ОНФ, стоимость аренды вышеуказанного медоборудования – 150 тысяч рублей в месяц.

Проанализировав текущие рыночные предложения, эксперты ОНФ выяснили, что цена на новые цифровые маммографы варьируется от 4 до 7 млн рублей. Активисты направили в региональные Минздрав и правительство информацию о состоявшемся аукционе с предложением выделить больнице средства на покупку нового оборудования.

«Взятый в аренду руководством городской больницей маммограф не новый, поэтому есть вероятность того, что за четыре года работы он может выйти из строя, и это повлечет за собой вложение дополнительных средств на ремонт. Мы считаем, что бюджетные средства в данном случае будут потрачены неэффективно», – пояснил член регионального штаба ОНФ в Архангельской области Юрий Шалауров.

В июне 2018 года участники проекта «За честные закупки» во время проверки выявили признаки картельного сговора при закупке лекарств для медицинских учреждений Самарской области на общую сумму 1,2 млрд рублей. Результаты ОНФ передал в Федеральную антимонопольную службу.

Источник: Общероссийский народный фронт

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