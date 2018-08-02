Дистрибьюторская компания «Раймед» к концу года начнет производство медизделий в Чечне

Завод по выпуску расходных материалов для лабораторной диагностики и медизделий для эндоваскулярной хирургии, в частности – сосудистых стентов, начнет работать в Чеченской Республике в конце 2018 года. В создании производства республиканскому Минздраву помогает один из заметных дистрибьюторов медизделий – «Раймед Трэйдинг групп». Общий объем инвестиций в проект, равно как и долевое участие партнеров, не раскрывается.

«Подготовка с соблюдением технологических циклов продвигается согласно плану. Совсем скоро начнется здесь монтаж оборудования. К концу года завод уже начнет выпускать указанную продукцию», – рассказал ТАСС министр здравоохранения Чеченской Республики Эльхан Сулейманов. По его словам, в ближайшее время группа местных специалистов будет отправлена в Испанию для стажировки на промплощадках компании iVascular.

Договор о строительстве завода между «Раймед Трэйдинг групп» и Минздравом Чечни был заключен в феврале 2018 года. Запуск производства анонсировался уже в июле 2018 года, предполагалось, что завод не только сможет обеспечивать своей продукцией медучреждения республики, но и наладит экспорт в близлежащие Азербайджан, Грузию, Армению и Иран.

По данным СПАРК-Интерфакс, «Раймед Трэйдинг групп», полностью принадлежащая Кумару Радживу, в 2016 году выручила 356,5 млн рублей и получила чистую прибыль 8,6 млн рублей. По итогам 2017 года группа заняла 32-ю строчку рейтинга Vademecum «ТОП100 поставщиков рынка госзаказа медизделий» с объемом продаж 843 млн рублей.

Источник: ТАСС

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