Поставщики из Казахстана существенно потеснили белорусских коллег на российском фармрынке

Аналитическая компания RNC Pharma® представляет обновление БД Импорт в Россию ЛП, произведённых в странах ЕАЭС за июнь 2018 г.

За период январь-июнь 2018 г. в нашу страну было ввезено ЛП, произведенных на территории стран ЕАЭС, на общую сумму 5,9 млрд руб. (в оптовых ценах, включая НДС). Динамика к аналогичному показателю прошлого года при расчётах в рублях превысила +11%. Натуральные темпы роста поставок, за первые 6 месяцев, остаются в минусе (-4,3%). Всего за период было ввезено 99,7 млн упаковок ЛП.

Поставки ЛП из стран ЕАЭС не остались в стороне от общих рыночных тенденций, здесь активно уменьшается дробность упаковок, так прирост в минимальных единицах дозирования (МЕД), к периоду сравнения, зафиксирован на уровне +5%.

Так же импорт в Россию ЛП из стран ЕАЭС, за 1-2 кв. 2018 г., претерпел некоторые изменения ассортимента. С начала года в страну было ввезено 112 торговых наименований, по сравнению с аналогичным периодом 2017 г. перечень пополнился на 12 позиций. Стоит отметить Ципрофлоксацин («Келун-Казфарм»), поставки препарата за год выросли в 191 раз (в рублях). В ТОР-20 торговых марок, лидирующих по денежному объёму импорта вошли в т.ч. три препарата, которые годом ранее в нашу страну не завозились, это: Доцетаксел («Келун-Казфарм»), Некст Уно Экспресс («Фармстандарт») и Цефепим («Фармгид»).

Абсолютным лидером по доле импорта ЛП из стран ЕАЭС остается Белоруссия (70%). Лучшую динамику за последние 6 месяцев показали корпорации «Фармлэнд» и «Фармсинтез», поставки выросли в 25 и 9 раз в денежном выражении соответственно. Кстати, последняя ввозит из Беларуси в Россию всего один противоопухолевый препарат Флударабел. Второе место на рынке принадлежит Казахстану (29%), здесь максимальный прирост у компании «Келун-Казфарм», объемы импорта увеличились практически в 8 раз.