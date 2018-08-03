Фискальный отчет от аптек повысит доверие к маркетинговым бюджетам

Сеть аптек «Неофарм» и производитель «Босналек» решили внести полную прозрачность в свои отношения. Теперь все присылаемые отчеты о продажах продукции «Босналек» будут подкрепляться данными с онлайн-касс: номер фискального документа, регистрационный номер ККТ, ИНН, ФП (фискальный признак).

Прозрачные переливы

«Данные о продажах с онлайн-касс снимут все вопросы с некорректностью отчетов от аптечных сетей и завышения реальных продаж с целью получения незаслуженных дополнительных маркетинговых бюджетов. Ну и все участники наконец-то смогут оценить реальный масштаб переливов», – сообщил «ФВ» Евгений Нифантьев о перспективах повсеместного обмена данными с онлайн-касс.

Очевидно, что участники рынка не готовы ждать еще год полноценный запуск маркировки в условиях снижения продаж. Аптечным сетям необходимо выстраивать максимально ясные отношения с производителями по маркетинговым договорам. Тем более, что некоторые производители начали активно пересматривать условия.

«Неофарм» один из немногих ритейлеров, способных технически раскрывать данные онлайн-касс без передачи каких-либо персональных данных покупателя», – пояснил г-н Нифантьев.

Несмотря на то, что маркировка должна стать панацеей, сегодня существуют различные программные решения по отслеживанию продукции до аптеки и даже конечного потребителя. Анализ данных с кассовых аппаратов активно используется на FMCG рынке три-четыре года, помогая обосновывать стоимость аренды, просчитывать акции и прогнозировать продажи.

Точные данные от аптечных сетей за счет касс позволят скорректировать отчеты, сделав их максимально точными для производителя, а также поймать менеджеров, занимающихся переливами.

Продавать напрямую

Таким образом, «Босналек» сможет детально прорабатывать программы реализации продукции, отслеживая запасы товара на полках для корректировки поставок. Проводить анализ продаж и прогнозировать объемы производства за счет получаемых данных с более чем 500 аптек «Неофарма».

Некоторые производители настроены еще радикальней и ждут внедрения маркировки, чтобы оставить за сетями роль последней мили, а самим видеть потребности потребителей через смартфон. Весной этого года представитель одного из производителей сообщал на конференции «ИТ в здравоохранении» о планах собирать все деперсонализированные допустимые данные, в том числе со смартфона потребителя, который пользуется приложениями для поиска и покупки препаратов. По оценкам производителей, это позволит сэкономить на бонусах аптекам, перенаправив средства в скидки лекарственных препаратов для конечного потребителя.

Очевидно, что в ближайшие год-два инвестиции от производителей в сети «похудеют», а, значит, на рынке выживут только те ритейлеры, которые уже сегодня могут перестроиться и предложить всем участникам взаимовыгодные условия.

Денис Кунгуров

«Фармацевтический вестник»