Teva повышает прогноз по прибыли на акцию, несмотря на снижение квартального объема продаж

Во II квартале 2018 г. объем продаж израильской фармацевтической компании Teva («Тева») сократился на 18% и составил 4,7 млрд долл., что совпадает с прогнозами аналитиков, сообщает FirstWord Pharma. Чистый квартальный убыток составил 241 млн долл. против убытка 6 млрд долл. годом ранее. Как отметили в компании, снижение объема продаж напрямую связано с дженериковым бизнесом в США.

В Северной Америке квартальный объем продаж сократился на 29% и составил 2,3 млрд долл. на фоне снижения показателя по препарату Copaxone и динамики бизнеса в США в целом.

В Европе объем продаж вырос на 3%, составив 1,3 млрд долл.

На других зарубежных рынках квартальный объем продаж сократился на 11% – до 789 млн долл., в основном, из-за более низких, чем ожидалось показателей в Японии и России.

По прогнозу Teva, в 2018 г. объем продаж составит 18,5–19,0 млрд долл. Компания повысила прогноз прибыли на акцию с 2,40–2,65 долл. до 2,55–2,80 долл.

Илья Дугин

«Фармацевтический вестник»