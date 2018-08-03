RNC Pharma: за первое полугодие в РФ ввезено из стран ЕАЭС лекарств на сумму 5,9 млрд рублей

Динамика к аналогичному показателю прошлого года при расчетах в рублях превысила +11%.

За период январь–июнь 2018 г. в РФ было ввезено лекарственных препаратов, произведенных на территории стран ЕАЭС, на общую сумму 5,9 млрд руб. (в оптовых ценах, включая НДС), посчитали аналитики RNC Pharma. Динамика к аналогичному показателю прошлого года при расчетах в рублях превысила +11%. Натуральные темпы роста поставок за первые 6 месяцев остаются в минусе (-4,3%). Всего за период было ввезено 99,7 млн упаковок ЛП.

Поставки ЛП из стран ЕАЭС не остались в стороне от общих рыночных тенденций, здесь активно уменьшается дробность упаковок, так, прирост в минимальных единицах дозирования (МЕД) к периоду сравнения зафиксирован на уровне +5%.

Также импорт в Россию ЛП из стран ЕАЭС за I–II кв. 2018 г. претерпел некоторые изменения ассортимента. С начала года в страну было ввезено 112 торговых наименований, по сравнению с аналогичным периодом 2017 г. перечень пополнился на 12 позиций. Стоит отметить «Ципрофлоксацин» («Келун-Казфарм»), поставки которого за год выросли в 191 раз (в рублях).

Абсолютным лидером по доле импорта ЛП из стран ЕАЭС остается Белоруссия (70%). Лучшую динамику за последние 6 месяцев показала корпорации «Фармлэнд», поставки которой выросли в 25 раз в денежном выражении. Второе место на рынке принадлежит Казахстану (29%), здесь максимальный прирост у компании «Келун-Казфарм», объемы импорта увеличились практически в 8 раз. Наихудшую динамику с начала года показала «Нобел-Илач» поставки упали к периоду сравнения на 83%.

«Фармацевтический вестник»