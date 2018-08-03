Белорусский фармзавод хочет экспортировать антибиотики в США

Белорусские антибиотики готовятся к сертификации для поставок в США, сообщает БЕЛТА со ссылкой на генерального директора Борисовского завода медпрепаратов Виталия Дереша.

Завод готовит цех стерильной рассыпки антибиотиков к сертификации на соответствие требованиям GMP американской инспекции FDA.

После завершения этой процедуры предприятие сможет поставлять свою продукцию в США и не только. «В 2018 г. предстоит окончательный аудит. После получения этого сертификата завод планирует выйти на обширные зарубежные рынки с поставками продукции, в частности, фасованных антибиотиков», — сказал директор.

В планах у предприятия поставить на рынки дальнего зарубежья продукции на 1 млн долл. в 2018 г. Всего экспорт завода прогнозируется на уровне 66,6 млн долл. (в 2017 г. — 64,6 млн долл.).

«Фармацевтический вестник»