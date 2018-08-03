Первостольники хотят больше информации о препаратах

Сотрудники аптек негативно относятся к идее штрафов за недостаточное информирование покупателей. Фармацевты считают, что информации по препаратам у них недостаточно для того, чтобы качественно выполнять работу. Более 90% фармацевтов хотят получать дополнительную информацию о препаратах, которые продают. Такие результаты получены в результате опроса фармацевтов исследовательским порталом Pharmedu.

В опросе приняли участие 1221 респондент. Опрошенные фармацевты поделились своим мнением о новых законопроектах Минздрава, а также оценили объем и качество предоставляемой информации о новых препаратах.

23,1% фармацевтов считают важнейшим аспектом своей работы возможность получения обучения на рабочем месте. Также, немаловажными факторами являются понимающее руководство и перспектива повышения зарплаты — 21,7% и 22,2% соответственно. Также, опрос выявил, что 58,7% фармацевтов довольны графиком своей работы.

Что касается основных источников получения информации о новых лекарственных препаратах, лидирующими стали: онлайн обучение — 27,1%, фармацевтические сообщества, группы и форумы — 23,9%, третье место занимает реклама — 17,8%.

Результаты опроса объясняют негативное отношение сотрудников фарминдустрии к законопроекту Минздрава о штрафах за недостаточное информирование покупателей, 60,9% категорически против проекта. Такой настрой фармацевтов обусловлен нехваткой информации о лекарственных препаратах и непонятным критерием оценки выполненной работы.

Фармацевты считают, что информации недостаточно для того, чтобы качественно выполнять свою работу, что вынуждает их искать дополнительные источники. 74,6% сотрудников выразили желание получать необходимую информацию о новых препаратах быстрее. Более того, 90,6% фармацевтов хотят получать любую дополнительную информацию о препаратах, которые продают.

«Фармперсонал»