Все больше фармкомпаний увеличивают запасы лекарств в Европе в ожидании Brexit

Французская фармацевтическая компания Sanofi («Санофи») и швейцарская Novartis («Новартис») заявили о планах увеличить запасы лекарственных препаратов в Европе на фоне потенциального дефицита, связанного с Brexit без соглашения между Великобританией и ЕС по лекарственному регулированию, сообщает Reuters.

Между тем, в Европейском агентстве по лекарственным средствам (EMA) предупредили о том, что его штат в результате переезда из Лондона в Амстердам может сократиться примерно на 30%, а не на 19%, как планировалось ранее.

Ранее об увеличении на 20% запасов своей продукции, которая может оказаться в дефиците из-за Brexit, объявила британская фармкомпания AstraZeneca («АстраЗенека»). Другая британская компания – GlaxoSmithKline («ГлаксоСмитКляйн») также пополнит запасы лекарств и вакцин.

Скорректировать свои запасы намерена и швейцарская Roche («Рош»).

В Великобритании осуществляется хотя бы частичное производство более 2,6 тыс. наименований ЛП. Ежемесячно в другие европейские страны экспортируется 45 млн упаковок. В Великобританию за этот же период поступает 37 млн упаковок.

Сто восемь наименований ЛП производятся исключительно в Великобритании.

Крупнейшие фармкомпании активно выступают за то, чтобы британский фармсектор оставался в рамках европейской регуляторной системы после Brexit. К этому же призывает и британский парламент.

Илья Дугин

«Фармацевтический вестник»