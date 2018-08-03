«Марафон Фарма» получила контрольную долю завода «Форт»

Принадлежащее «Марафон Фарме» ООО «МФ-Форт» 1 августа стало владельцем 50,01% производителя вакцин «Форт», следует из данных СПАРК-Интерфакс. В собственности у семьи основателя компании Антона Катлинского остались 24,98% долей ООО «Форт». Холдинг «Нацимбио» по-прежнему владеет 25,01% компании.

О планах по приобретению контрольной доли в биофармацевтической компании «Форт» «Марафон Фарма» объявила в мае 2017 года. Позже стало известно, что учредившая «Нацимбио» госкорпорация «Ростех» и «Марафон Групп» Александра Винокурова планируют объединить фармацевтические активы.

В эту большую сделку входил и «Форт», занимающийся разработкой, производством и продвижением биологических лекарственных препаратов для профилактики социально значимых инфекционных заболеваний. Производственная площадка «Форта» расположена в Рязанской области. В 2017 году выручка ООО «Форт» выросла на 68,3% – до 1,78 млрд рублей, убыток увеличился в восемь раз – до 671,9 млн рублей.

Доли «МФ-Форт» и семьи Катлинского находятся в залоге у ВЭБа, который в 2011 году выдал ООО «Форт» кредит на строительство завода в Рязанской области. Задолженность предполагалось ликвидировать до 2021 года, но в январе 2018 года долг был реструктурирован, а срок погашения продлен до 2029 года.

Перспективный бизнес-план компании «Форт» предполагает вывод на рынок нескольких новых видов препаратов, производство ежегодно 30 млн доз вакцин против сезонного гриппа или 120 млн доз вакцин против пандемического гриппа, 20 млн доз других противовирусных вакцин, 100 млн доз рекомбинантных фармацевтических белков и до 500 млн специальных лекарственных форм биопрепаратов.

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