Bayer продает портфель дерматологических препаратов компании Leo Pharma

Компания Bayer достигла соглашения по продаже линейки рецептурных дерматологических препаратов датской Leo Pharma. Сумма сделки не разглашается, пишет Reuters.

В продаваемый портфель вошли рецептурные кремы для лечения акне, инфекционных заболеваний кожи и розацеа, а также кремы со стероидами. Прибыль от продаж данных средств в 2017 году превысили 280 млн евро. Сделка не охватывает безрецептурные дерматологические продукты, уточнили в Bayer.

Как пишет Reuters, Bayer рассматривала возможность продажи дерматологического бизнеса еще в 2016-м году, планируя получить за портфель лекарств до 1 млрд евро. По информации источников, знакомых с ситуацией, Bayer пришлось снизить цену относительно ожиданий 2016-го года, так как некоторые препараты уже утратили патентную защиту.

remedium