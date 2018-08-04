Аптеки «Панацея-Фарм» сменили вывески на «Социальные аптеки»

Ростовская фармацевтическая розничная сеть «Панацея-Фарм» продала значительную часть своих аптек группе компаний «Фармацевт», который развивает бренд «Социальная аптека» и является одним из основных региональных игроков. Сделка состоялась в июле, ее стоимость и подробности не разглашаются.

Получить комментарии у представителей «Панацея-Фарм» и «Социальной аптеки» оперативно не удалось. На сайте медицинской страховой компании «Панацея», которая является учредителем аптек, информация на этот счет также не актуализирована. По словам бывших сотрудников компании, под вывеской «Панацея-Фарм» продолжат работать две аптеки, а порядка десяти точек в Ростове-на-Дону и городах области стали «Социальными аптеками».

Напомним, что в 2015 году ГК «Фармацевт» приобрел 26 аптек другой местной сети «Нектар».

Бренд «Социальная аптека» ГК «Фармацевт» возник поле слияния двух устойчивых фармсетей «Фармацевт Плюс» и «Просто Аптека». Сейчас он представлен в нескольких территориях Южного и Центрального федеральных округов и насчитывает более 300 точек.

Таким образом, процесс консолидации и укрупнения фармацевтической розницы, о котором говорят уже несколько лет, продолжается.

Екатерина Погонцева

«Фармацевтический вестник»