Ветеринарное подразделение Eli Lilly подает заявку на IPO

В минувший четверг компания Elanco Animal Health («Эланко Энимал Хелс»), подразделение фармкомпании Eli Lilly («Эли Лилли»), специализирующее на разработке ветеринарной фармпродукции, подала в Комиссию по ценным бумагам и биржам США заявку на первичное размещение акций (IPO), сообщает агентство Reuters.

В этой связи в компании Eli Lilly, которая, как ожидается, будет владеть менее чем 20% акций новой компании, отдельно заявили, что число акций, предлагаемых к первичному размещению, еще предстоит определить окончательно.

В прошлом месяце в Eli Lilly сообщили о решении вывести Elanco на IPO, что означало окончание девятимесячного периода анализа, в ходе которого взвешивали варианты будущего развития ветеринарного подразделения.

Elanco подаст заявку на включение своих обыкновенных акций в листинг Нью-Йоркской фондовой биржи под символом ELAN.

Среди гарантов IPO – компании Goldman Sachs («Голдман Сакс»), JPMorgan («Джей Пи Морган») и Morgan Stanley («Морган Стэнли»).

Предлагаемый объем IPO Elanco в 100 млн долл. является исключительно расчетным для определения регистрационного сбора.

Татьяна Кублицкая

«Фармацевтический вестник»