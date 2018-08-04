«Синтез» развивает R&D-центр по разработке субстанций

Увеличение объемов производства лекарств из собственных субстанций – стратегическая цель ОАО «Акционерное Курганское общество медицинских препаратов и изделий «Синтез» (входит в Marathon Pharma и «Нацимбио») в среднесрочной перспективе.

В рамках решения этой задачи компания инвестирует в развитие собственного R&D-центра. Так, в августе был запущен лабораторный комплекс лиофильной и распылительной сушки, предназначенный для отработки технологий производства субстанций.

Комплекс позволяет экспериментировать даже с 1 граммом вещества с целью создания соединений и оптимизации процессов производства субстанций.

Благодаря развитию собственного R&D-центра компания планирует значительно расширить портфель препаратов, производимых по полному циклу, и нарастить долю таких препаратов вдвое к 2025 году.

Созданная лаборатория – уменьшенная копия работающего на «Синтезе» цеха по производству субстанций, производительность которого составляет десятки тонн субстанций в год. Ранее освоение нового технологического процесса в промышленных условиях занимало от шести до двенадцати месяцев, лабораторные установки позволят сократить длительность пускового периода в три-четыре раза и в короткие сроки нарастить производство субстанций как для выпуска собственных лекарственных препаратов, так и для продажи внешним контрагентам.

«Фармацевтический вестник»