Минпромторг разработал новый регламент по лицензированию производства лекарств

Минпромторг выставил на общественное обсуждение проект ведомственного приказа «Об утверждении Административного регламента по предоставлению Министерством промышленности и торговли Российской Федерации государственной услуги по лицензированию производства лекарственных средств для медицинского применения».

При разработке проекта приказа учтены изменения в акты Правительства РФ, касающиеся разработки и утверждения административных регламентов. В соответствии с этими изменениями, в России появится Перечень госуслуг и функций по осуществлению госконтроля (надзора). В него включат ряд полномочий федеральных органов власти, Государственного внебюджетного фонда, госкорпораций. Вести Перечень будет Минэкономразвития России.

Общественное обсуждение проекта приказа проводится до 16 августа 2018 г. на сайте regulation.gov.ru.

«Фармацевтический вестник»