УФАС Марий Эл с помощью «Яблока» выявило лекарственный картель

Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) Республики Марий Эл с подачи представителей партии «Яблоко» возбудило дело о правонарушении, предусмотренном п. 2 ч. 1 ст. 11 закона «О защите конкуренции», при закупках лекарств для медучреждений региона. Речь идет о сговоре участников аукционов на общую сумму 5,97 млн рублей.

Юристы «Яблока» выяснили, что ООО «Вита» и ООО «Компания Вита» выходили на электронные аукционы по закупке лекарств для местных больниц и солидарно предлагали незначительное снижение начальной цены контракта. Также партийное расследование обнаружило идентичность номера телефона и адреса электронной почты «конкурирующих» за госзаказ компаний.

Дело рассмотрят 7 августа 2018 года. Подтверждение сговора грозит его участникам штрафом от 10% до 50% от начальной цены торгов.

ООО «Вита» и ООО «Компания Вита» зарегистрированы в Йошкар-Оле в 2003 и 2014 годах соответственно. Владельцем первой компании, по данным СПАРК-Интерфакс, является Дмитрий Колотков, второй – Андрей Доронин. Выручка ООО «Вита» за 2016 год составила 68,7 млн рублей, ООО «Компания Вита» – 205,4 млн рублей. В 2018 году «Компания Вита» стала исполнителем лекарственных госконтрактов на общую сумму 88,3 млн рублей.

Начальник Управления ФАС России по борьбе с картелями Андрей Тенишев ранее заявлял, что, несмотря на рост финансирования здравоохранения, из-за фиксируемого с 2015 года увеличения числа сговоров на торгах обеспеченность граждан лекарствами падает. По его словам, ущерб от картелей в ФАС оценивают до 2% ВВП страны.

Источник: Партия «Яблоко»

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