Структура «Росатома» займется лазерными технологиями для медицины

Всероссийский НИИ экспериментальной физики (ВНИИЭФ), входящий в состав госкорпорации «Росатом», станет ключевым участником проекта по созданию научно-технологического центра «Биофотоника», сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в ВНИИЭФ.

НТЦ «Биофотоника» сосредоточится на внедрении в медицину лазерных технологий, в том числе собственных разработок ВНИИЭФ, например, лазерного хирургического комплекса «Лазурит».

В фундаментальной науке биофотоника – дисциплина, которая объединяет все исследования взаимодействия света с биологическими тканями. «Достижения биофотоники в области медицины дали понимание механизмов человеческих болезней и старения на клеточном и молекулярном уровне. Свет уникален не только тем, что дает возможность наблюдать процессы, протекающие в живых объектах, но и может воздействовать на них неинвазивным или минимально инвазивным способом, то есть без разрушения тканей. Это дает основание утверждать, что медицинское оборудование XXI века будет в значительной части основано на этом физическом принципе», – рассказывают специалисты ВНИИЭФ.

Среди других разработок института – оптический когерентный томограф для построения трехмерных изображений тканей человека и животных, световодная спектроскопия для онкологической диагностики, диафаноскопия (просвечивание тканей) для отоларингологии, тулиевый волоконный медицинский лазер.

В настоящий момент готовятся документы для государственной регистрации предприятия. Как стало известно РИА «Новости», уже определены две площадки для размещения «Биофотоники»: одна – в Москве (на территории входящего в госкорпорацию «Ростех» холдинга «Швабе»), другая – в Нижнем Новгороде.

ВНИИЭФ, основанный в 1946 году, расположен в закрытом административно-территориальном образовании Саров (Нижегородская область) и объединяет несколько институтов – теоретической и математической физики, экспериментальной газодинамики и физики взрыва, ядерной и радиационной физики, лазерно-физических исследований. Кроме того, в составе ВНИИЭФ действует научно-технический центр высоких плотностей энергии, а также конструкторские бюро и тематические центры.

Источник: РИА Новости

vademec