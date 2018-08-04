«Ульяновскфармации» предъявили иски на 207 млн рублей

После возбуждения уголовного дела о мошенничестве в отношении менеджмента АО «Ульяновскфармация», к компании через Арбитражный суд Ульяновской области поступило 10 исков на общую сумму 207 млн рублей. В то же время долг местных медучреждений перед поставщиком достиг 192 млн рублей.

Среди истцов – санкт-петербургское НАО «Медико-фармацевтическая компания «Северо-Запад», самарское ООО «Сердце Поволжья», московское ПАО «Фармацевтический импорт, экспорт» и другие. Иски на общую сумму 207 млн рублей зафиксировал «Коммерсантъ».

Они поданы на фоне скандала: СК возбудил уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц в особо крупном размере) о хищении более 10 млн рублей во время закупки медицинского кислорода. В результате были задержаны зампредседателя областного Законодательного собрания Игорь Тихонов, директор «Ульяновскфармации» Ольга Кузнецова и ее заместитель Евгений Коган. Вслед за ними арестовали и бывшего министр здравоохранения региона Рашида Абдуллова.

При этом «Ульяновскфармация» сама является кредитором медучреждений, которые нередко затягивают с платежами. Компания подала в арбитраж 38 исков на сумму 192 млн рублей.

АО «Ульяновскфармация» появилось в 2009 году на базе основанного в 1993 году ГП «Фармация», на 100% принадлежит региону. Занимается дистрибуцией и розничной торговлей лекарствами, а также производством медизделий. С 2014 года, по данным СПАРК-Интерфакс, «Ульяновскфармация» заключает объемные контракты на поставку лекарств. Если в 2014-м компания выиграла тендеры на общую сумму 208 млн рублей, то в 2016 году этот показатель вырос до 1,6 млрд рублей. В 2017 году ей достались контракты на поставку лекарств и медизделий на 854 млн рублей, а в 2018-м – на 883 млн рублей.

Источник: Коммерсантъ

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