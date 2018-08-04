В Забайкалье суд взыскал более миллиона рублей за гибель пациентки, которую лечили БАДами

Дульдургинский районный суд Забайкальского края обязал ГУЗ «Дульдургинская ЦРБ» выплатить местному жителю Аюше Мункуеву 1,1 млн рублей компенсации за смерть его молодой супруги, которую лечили БАДами от бронхита, в то время как у пациентки была пневмония. Об этом из зала суда сообщила юрист Анастасия Коптеева, представляющая интересы Мункуева в партнерстве с правозащитной организацией «Зона права».

По материалам дела, женщину в критическом состоянии доставили в ГУЗ «Дульдургинская ЦРБ» вечером 15 января 2015 года. Около трех часов медики бездействовали, не пытаясь спасти супругу истца с помощью аппарата искусственной вентиляции легких. Больной провели непрямой массаж сердца, который, по результатам экспертизы, повлек за собой перелом грудины на уровне 4-го межреберья.

Судебные эксперты Военно-медицинской академии им С.М. Кирова Министерства обороны РФ в Санкт-Петербурге установили, что врач-терапевт недооценила тяжесть состояния пациентки. «По плохим анализам крови, указывающим на явный гнойный септический процесс в организме, медик не заподозрила у больной развитие пневмонии, не направила на повторный анализ и не госпитализировала в стационар», – сообщают в «Зоне права».

Эксперты заключили, что, если бы пациентке вовремя провели пункцию плевральных полостей и поддержку дыхания с помощью аппарата ИВЛ, вероятность летального исхода снизилась.

Страховая компания «Забайкалдмедстрах» за «невыполнение, несвоевременное и ненадлежащее выполнение необходимых пациенту диагностических и лечебных мероприятий, оперативных вмешательств в соответствии с порядком оказания медицинской помощи» наложила на медучреждение штраф в 11 тысяч рублей.

Проверка Минздрава Забайкальского края подтвердила, что врачи недооценили степень тяжести состояния пациентки. Главному врачу ГУЗ «Дульдургинская ЦРБ» ведомство выдало предписание устранить выявленные нарушение и рассмотреть вопрос о наказании лиц, замешанных в деле.

По факту смерти Людмилы Мункуевой в Следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Забайкальскому краю возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Следователь назначил очередную судебную экспертизу за пределами региона.

Ранее Верховный суд Республики Башкортостан обязал больницу города Октябрьского выплатить 1 млн рублей в качестве компенсации морального вреда пациентке, ставшей инвалидом из-за ненадлежащего оказания медпомощи. Из-за развившихся осложнений пациентке пришлось ампутировать левую ногу.

Источник: Зона права

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