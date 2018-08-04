Изменение уровня инфляции следует учитывать при перерегистрации цен на лекарства

Федеральная антимонопольная служба обращает внимание владельцев или держателей регистрационных удостоверений лекарственных препаратов, включенных в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), что в соответствии с Федеральным законом от 03.07.2018 №193-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» с 04.07.2018 прогнозируемый уровень инфляции текущего года изменён с 4,0% на 2,8%.

Указанной информацией следует руководствоваться при подготовке документов для перерегистрации предельных отпускных цен производителей на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.

gmpnews