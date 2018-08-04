В результате сделки с Байер в компанию ЛЕО Фарма перейдут около 450 человек

ЛЕО Фарма и Байер объявили о заключении окончательного соглашения о покупке бизнеса рецептурных дерматологических препаратов Байер. Линейка приобретаемой продукции включает рецептурные препараты для местного применения для лечения угревой сыпи, грибковых инфекций кожи, розацеа и серию стероидов для местного применения с годовым оборотом, превышающим 280 миллионов евро в 2017 г. Это позволит ЛЕО Фарма усилить свое присутствие на ключевых рынках по всему миру и расширить терапевтические направления, в которых работает компания.

Линейка дерматологических препаратов Байер, включающая рецептурные средства для лечения угревой сыпи (Скинорен®, зарегистрирован как безрецептурное лекарственное средство на территории Российской Федерации), грибковых инфекций кожи (Травоген® и Травокорт®) и розацеа (Финацеа®) и серию стероидов для местного применения (Адвантан® — зарегистрирован как безрецептурное лекарственное средство на территории Российской Федерации), Нерисона® и Десонат®) станет существенным дополнением к портфелю продуктов ЛЕО Фарма. Это будет способствовать усилению позиций компании в мире, и позволит увеличить продажи на некоторых рынках более чем в два раза. Сделка не включает линейку безрецептурных дерматологических брендов Байер, таких как Бепантен®, Канестен ® и другие.

«Мы воодушевлены перспективами этой сделки. – В результате мы получим не только сильные бренды в области дерматологии, но и усилим команду наших сотрудников, что будет способствовать достижению намеченной цели — оказать помощь 125 миллионам пациентов по всему миру к 2025 году. Мы расширим нашу терапевтическую линейку и значительно увеличим свое присутствие на ключевых рынках по всему миру — подчеркивая стремление стать надежным партнером для врачей-дерматологов», — говорит Гитте П. Аабо (Gitte P. Aabo), президент и генеральный директор компании ЛЕО Фарма.

«Мы очень рады, тому, что нам удалось найти достойного партнера в лице компании ЛЕО Фарма, которая имеет долгую историю научных достижений и способствует развитию культуры инноваций, — говорит Хайко Шиппер (Heiko Schipper), член Совета директоров Байер и руководитель дивизиона Consumer Health. — Мы признательны нашим сотрудникам, благодаря их поддержке направление по рецептурным препаратам в дерматологии значительно выросло с тех пор, как стало частью компании Байер в 2006 году. Мы верим, что ЛЕО Фарма сможет обеспечить рост и дальнейшее развитие нашего бизнеса рецептурных препаратов в дерматологии, позволяя нам уделить большее внимание развитию основных безрецептурных брендов».

Компания ЛЕО Фарма приобретет международные права на продукцию, за исключением Афганистана и Пакистана, и будет руководить работой отделов по продажам и маркетингу в 14 странах, а также фабрикой в Сеграте, Италия. В целом, в ходе этой сделки в компанию ЛЕО Фарма перейдут около 450 человек. Слияние отделов продаж и маркетинга приведет к повышению эффективности компании ЛЕО Фарма.

Приобретение планируется завершить в два этапа: в США в 2018 г., на остальных рынках сделка будет закрыта во второй половине 2019 г. при условии соблюдения обычных условий закрытия сделки, включая одобрение антимонопольными органами. Финансовые детали сделки не раскрываются.

gmpnews