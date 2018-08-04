В Генпрокуратуре заявили, что стали чаще выявлять некачественные лекарства

Первый заместитель генпрокурора Александр Буксман подчеркнул, что следует уделять особое внимание организациям, которые предлагают препараты по заниженным ценам

Генеральная прокуратура России отмечает рост числа фактов выявления в России некачественных или поддельных лекарственных препаратов.

«Если два года назад мы говорили о проблеме необоснованного завышения цен на лекарства, то в последнее время чаще всего стали выявлять нарушения, связанные с оборотом фальсифицированных, недоброкачественных или контрафактных медицинских препаратов», — сообщил на расширенной коллегии Генпрокуратуры первый заместитель генпрокурора РФ Александр Буксман.

«Этот вопрос требует внимания прокуроров. Особого подхода требуют организации, предлагающие препараты по заниженным ценам», — подчеркнул он.

В качестве примера такой работы он привел Свердловскую область, где «оказался достаточным запрос прокуратуры о подробной информации о препарате для того, чтобы недобросовестная фармацевтическая компания отказалась от поставок в онкологический диспансер дорогостоящего препарата, как позднее выяснилось, еще и с истекшим сроком годности».

ТАСС