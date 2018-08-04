«Аптечная сеть 36,6» начнёт продавать данные клиентов для таргетинга рекламы

«Аптечная сеть 36,6» начнёт продавать данные клиентов для таргетинга рекламы, сообщают «Ведомости».

О том, что компания начнёт передавать партнёрам обезличенные данные клиентов, изданию рассказал директор интернет-проектов «36,6» Андрей Сорокин. Он указал, что аптечный ритейлер будет делать это либо самостоятельно, либо через посредника — французскую компанию Weborama.

По словам Сорокина, компания предоставит партнёрам данные пользователей сайтов apteka366.ru, gorzdrav.org и 366.ru, а также участников программы лояльности аптечной сети. Аудитория сайтов составляет 1 млн человек, а программы лояльности — 2 млн. Данные этих пользователей фармокомпании смогут использовать для таргетирования рекламы в интернете.

«36,6» будет получать от партнёров и посредника плату за каждую тысячу показов рекламы. Конкретную стоимость в компании не уточнили.

Сорокин утверждает, что аптека собирает агрегированный срез данных, разделённый по социально-демографическим признакам и симптомам. Он указал, что внутренние тесты компании показали рост эффективности рекламных компаний на десятки и сотни процентов.

В будущем компания планирует превратить торговлю данными в отдельный бизнес, отметил Сорокин.

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