Teva оспаривает патент Gedeon Richter на препарат для экстренной контрацепции

Российская «дочка» израильской Teva пытается оспорить действие в России евразийского патента на препарат для экстренной контрацепции Эскапел, который производит Gedeon Richter. Teva зарегистрировала, но пока не вывела на российский рынок препарат Модэлль 911 с аналогичным Эскапелу содержанием активного вещества.

Суд по интеллектуальным правам (СИП) в июле 2018 года признал недействительным отказ Роспатента в удовлетворении возражения ООО «Тева» на евразийский патент на фармкомпозицию, содержащую 1,5 мг левоноргестрела в одной дозе, выданный Gedeon Richter. Это значит, что Роспатент повторно рассмотрит возражение «Тевы» с учетом выводов, сделанных СИП.

У Gedeon Richter два препарата с левоноргестрелом. Постинор представляет собой препарат, содержащий две таблетки с 0,75 мг активного вещества, Эскапел – одна таблетка с 1,5 мг.

Патентом защищена фармкомпозиция, содержащая однократную дозу левоноргестрела в 1,5 мг. «Тева» оспаривает критерии «новизна» и «изобретательский уровень» в изобретении. Компания обнаружила информацию о том, что однократный способ дозы в 1,5 мг уже использовался. Но Роспатент и «Гедеон Рихтер» не увидели в найденных источниках полного соответствия формуле изобретения. Кроме того, Роспатент, по мнению «Тевы», ошибочно сделал вывод об уменьшении побочных эффектов при применении однократной дозы в 1,5 мг по сравнению с двукратным применением по 0,75 мг, тогда как в описании к изобретению говорится лишь о сохранении эффекта предотвращения зачатия. Не доказан и «изобретательский уровень»: эффект применения одной таблетки с 1,5 мг левоноргестрела не должен отличаться от одновременного применения двух таблеток по 0,75 мг, полагают в компании «Тева».

В марте 2017 года Teva зарегистрировала в России Модэлль 911 – препарат экстренной контрацепции с теми же 1,5 мг левоноргестрела. Его продажи в России не начались.

Подразделение Teva ООО «Актавис» пытается также оспорить действие в России евразийского патента «Отисифарма» на Пенталгин. Разбирательство еще не завершено.

В компаниях «Тева» и «Гедеон Рихтер» пока не ответили на запрос Vademecum.

Источник: Суд по интеллектуальным правам

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