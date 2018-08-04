Ростех планирует занять не менее 20% российского рынка оборудования для УЗИ

Консорциум компаний во главе с холдингом «Швабе» Госкорпорации Ростех будет ежегодно выпускать 2500 многофункциональных ультразвуковых аппаратов «РуСкан» для поставки в медучреждения России, в том числе в детские поликлиники. Холдинг планирует занять не менее 20% российского рынка устройств УЗИ, частично заместив продукцию иностранных производителей.

Современные аппараты «РуСкан» будут конкурировать с отечественными производителями и рядом зарубежных поставщиков, среди которых GE, Philips, Canon, Hitachi и другие. Проект реализуется в рамках целевой программы «Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций». Цель программы — повышение доступности и качества медпомощи для детей и оснащение лечебных учреждений современной аппаратурой.

«Наше оборудование ничем не уступает зарубежным разработкам, а в некоторых аспектах превосходит их, что делает его конкурентоспособным как на внешнем, так и на внутреннем рынках. В программную оболочку приборов интегрированы результаты отечественных популяционно-статистических исследований, которые помогут специалистам принимать решения, основываясь не только на своем опыте, но и на основе данных, собранных за многие годы врачебной практики. Кроме того, российские медики оценят русскоязычный интерфейс, который был создан при участии ведущих экспертов в области ультразвуковых исследований», — заявил исполнительный директор Госкорпорации Ростех Олег Евтушенко.

Приборы «РуСкан» прошли все необходимые испытания и подтвердили соответствие международным стандартам. Производитель обеспечивает полную гарантийную и сервисную поддержку своей продукции на всей территории России. В зависимости от модели, устройства оборудованы 21,5- и 19-дюймовыми LCD-мониторами высокого разрешения. Сканеры способны получать объемные 3D- и 4D-изображения и анализировать эластичность тканей. Комплектация может включать специализированные высокочастотные датчики для работы как с новорожденными, так и с детьми до 18 лет.

«По оценкам экспертов, реальная потребность российских больниц и клиник в ультразвуковом оборудовании составляет порядка 10 тыс. единиц в год. Наша задача – закрыть эту потребность. В рамках работы консорциума планируется ежегодно выпускать примерно 2,5 тыс. устройств, но в случае повышенного спроса объемы производства можно увеличить», – сказал заместитель генерального директора «Швабе» Иван Ожгихин.

«РуСкан» – результат локализации технологии медицинского подразделения южнокорейской Samsung, осуществленной НПО «Сканер» совместно с входящими в Госкорпорацию Ростех АО «Калугаприбор» и «Швабе». Доля отечественных комплектующих в приборах «РуСкан» на текущий момент составляет более 50% и будет увеличиваться.

gmpnews