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Минздрав приступил к разработке порядка взаимозаменяемости медизделий

Минздрав России разрабатывает проект постановления Правительства РФ о взаимозаменяемости медицинских изделий. Уведомление о начале разработки документа опубликовано на портале regulation.gov.ru.

В уведомлении указано, что разработка проекта постановления направлена на создание условий для развития конкуренции между производителями медицинских изделий.

Документ разрабатывается в целях реализации абзаца первого пункта 7 Плана мероприятий («дорожной карты») «Развитие конкуренции в здравоохранении», утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 12.01.2018 №9-р.

Публичное обсуждение уведомления продлится до 24 августа 2018 г.

«Фармацевтический вестник»

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Август 6, 2018 | Просмотров: 47