ФАС советует учитывать прогнозируемый уровень инфляции при подготовке документов для перерегистрации цен на лекарства

ФАС обращает внимание владельцев или держателей регистрационных удостоверений лекарственных препаратов, включенных в Перечень ЖНВЛП, что в соответствии с Федеральным законом от 03.07.2018 № 193-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О Федеральном бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» с 4 июля 2018 г. прогнозируемый уровень инфляции текущего года изменен с 4,0% на 2,8%.

ФАС советует учитывать эту информацию при подготовке документов для перерегистрации предельных отпускных цен производителей на лекарственные препараты, включенные в Перечень ЖНВЛП.